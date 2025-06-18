波特蘭戶外泳池開放　免費時段＋游泳課同步啟動

（本報綜述）隨著夏季來臨，波特蘭公園與娛樂局（PP&R）宣布，戶外游泳池於6月20日正式對外開放，大部分設施將營運至8月22日，其中Pier、Creston與Peninsula三座泳池將延長開放至9月5日，為市民提供更長的消暑時間。

為了讓更多家庭能享受泳池設施，PP&R今年推出「每週一次免費戲水」活動，各泳池將在指定時段開放免費入場，無需預約即可參加。每座戶外泳池每週一次免費入場，時間安排如下：

Creston Pool：每週一 6:30pm–8:00pm

Grant Pool：每週三 1:00pm–3:00pm

Montavilla Pool：每週二 6:30pm–8:00pm

Peninsula Pool：每週二 1:00pm–3:45pm

Pier Pool（7/14開放）：每週四 1:30pm–3:30pm

Sellwood Pool：每週三 6:30pm–8:00pm

除了開放游泳池，今年夏天的游泳課程名額大幅增加，共計提供超過8,300堂課，比2022年多出近6,000堂。不過，由於需求仍然強勁，部分課程已額滿，PP&R鼓勵家長加入等候名單，未來將視人手增加釋出更多名額。第二輪報名已於6月13日啟動，有興趣者應儘早行動。

PP&R表示，也將同步推動，包括開放游泳、戲水活動、水中有氧課程與青少年水上訓練營等，還有遍布全市的免費噴水廣場與水景設施，可供兒童免費玩水至9月初。

除了每週一次的免費開放時段外，波特蘭市立戶外游泳池在其他時段屬付費入場，市民可現場購票或事先上網購票，以避免排隊等候。普通票價如下：

成人（18歲以上）：$5.00

青少年（14至17歲）：$4.00

兒童（3至13歲）：$3.00

幼童（0至2歲）：免費

此外，持有PP&R的Access Discount Program優惠卡的市民，可享最多90%費用減免，包括泳池門票、游泳課、夏令營與課後輔導等活動，無需提供收入證明，一年有效。

更多詳情及完整泳池時刻表可至官網查詢：www.portland.gov/parks/recreation/pools。