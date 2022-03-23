波特蘭成全美第12個生活成本最高的城市

居住在大城市，生活成本會較高，這是大家都認同的，但一份研究報告，在美國不算得上是大城市的波特蘭，居民的負擔卻是意外的高。在這裡，油價和租金隨著通脹率不斷在攀升，波特蘭市已成為全美第12個生活成本最高的城市。

Porch.com網站，根據美國經濟分析局發放的全美各城市在2020的生活成本報告進行分析。研究報告稱：“考慮到消費品、服務和住房成本，波特蘭都會區的總體生活成本比全國平均水平高出5.7%，成為在美國所有大都市中，第12 個生活成本最高的地區。”

在55 個經調查的美國大城市中，該研究將波特蘭–溫哥華–希爾斯伯勒（Portland

Vancouver

Hillsboro）都會區的生活成本負擔能力排在第44 位。

數據顯示，大波特蘭地區居民的住屋成本比全國平均成本高出30.5%；消費物品價格方面則比全國平均高出3.8%。至於工資方面，平均數是62,603元，比全國平均數59,510元略高出3,000多元。該份報告亦指出，波特蘭人的水電煤支出比全國平均少9.3%。

雖然這份研究是根據2020的數字，但報告指出，在2021年甚至是2022年，本地的生活成本都是每月在升，能源和汽車的價格自2021年至今已增加了40%。

研究報告指出，在過去兩年，本地的消費成本上升，均如全美情況一樣，主要是跟通脹不斷上升有關。

分析家托馬斯指出：“衡量通脹的一個常見指標，是美國勞工統計局的消費者物價指數（CPI），該指數衡量了一系列典型消費支出的價格，包括食品、能源、交通、服裝、住房等，自2021年6月以來，CPI的每年的百分比變化，每個月都超過5%，到2022年1月更達到7.5%。”

研究指出通脹上升和隨後的價格上漲有幾個驅動因素，其中包括政府的刺激經濟援助金和其他協助經劑復甦項目，再加上勞動力市場緊張，把工資退高了。

托馬斯解釋，這情況下，民眾可花的錢多了，消費者的需求增加了，但全球供應鏈問題持續，使許多物品缺貨，結果令到幾乎每個類別的貨品價格都上漲了，這給家庭帶來了不少財務上的壓力。”