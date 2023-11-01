波特蘭慈濟人文學校萬聖節環保創意秀及跳蚤市場

(社團來稿)萬聖節是受到許多美國兒童期待的年度重頭戲，波特蘭慈濟人文學校多年來配合萬聖節推廣環保理念，讓小朋友親身體驗如何利用回收資源、二手物品發揮巧思，打造獨一無二的酷炫造型。10月29日活動當天，每班推出跳蚤市場攤位，還有全校環保走秀，氣氛熱鬧滾滾，大人小孩都留下難忘回憶。

環保走秀票選結果出爐，黃靜妍校長分別頒獎給「最綠環保獎」四冊班曾子恩，「最佳創意獎」六冊班林采榆，「最酷/最可愛獎」姐妹花二冊班劉子瑜、五冊班劉千瑀。得獎者除了領到獎狀，還得到校長特別準備的台灣經典購物袋-茄芷袋。

曾子恩從閱讀書本獲得靈感，為變裝造型取名為「無頭萬聖節」(Headless Halloween)，服裝來自媽媽以前的西裝外套，搭配爸爸的舊白襯衫，內部套上圓桶型支撐，看起來就像一個沒有頭的怪物。

林采榆頭上戴著餐盤造型的自製帽子，餐盤擺著珍珠奶茶以及毛線做成的拉麵，食物製作精巧細緻，還有海苔、筷子與吸管等配件，手上則拿著大湯匙，非常吸睛。劉子瑜與劉千瑀姊妹背著以紙板製成的黃色與粉紅色蛋糕，蛋糕上有著草莓、櫻桃與七彩米點綴，兩人同時出場時獲得熱烈掌聲。

一冊班中德混血兒林愛悅的祖母說：「看到環保走秀有各種造型十分有趣，孩子們都可愛極了。」她說，孫女的造型名稱是「環球小姐」，創意是孫女自己想的。

跳蚤市場攤位以點卷交易，商品從玩具、布偶、學用品、故事書、遊戲組、衣服、鞋子、背包應有盡有，另外還有珍珠奶茶、甜甜圈、美式餅乾、日式點心、以及台灣古早味零食、食材調理包、台灣特色藍白拖等，闖關遊戲則有丟丟樂、賓果、彈珠台等，愛心家長費盡心思，以裝雞蛋的紙盒、洗衣籃、網球等日常生活現有物品做成闖關道具，既環保又有創意，大人小孩都買得盡興，玩得不亦樂乎。

（攝影:楊傳源、孫錦蓮；記錄:梁維宏）