波特蘭慈濟人文學校正體漢字文化節活動

（社團來稿）四月春天細雨綿綿，波特蘭慈濟人文學校卻是溫馨熱鬧，到處充滿著濃厚的文化氣息與光彩。為響應2023年美西北地區正體漢字文化節活動，波特蘭慈濟人文學校於4月9日在希望特許中文學校舉辦了一場漢字文藝展演活動。此次活動共分成三個主題區：漢字演進講座、漢字闖關遊戲、班級文藝作品展示。全校師生加上家長與志工，參加人數超過150人。

漢字演進講座設在學校餐廳，分成低年級與中高年級兩個梯次。低年級的講座，由四冊班郭秀香老師擔任講師，郭老師先以淺顯易懂的方式說明古人造字的緣起和甲骨文字的形狀與意義，也讓學生練習打繩結，親身體驗結繩記事的不方便，了解創造文字的重要。接著再以甲骨文與楷書的配對遊戲加深孩子們的印象，同時也幫每位學生準備了一張從甲骨文、金文、篆文、隸書到楷書的學習單，讓大家可以邊聽邊練習。中高年級的講座，則由八冊班吳微老師負責，吳老師精闢深入介紹漢字的演變、部首與構字法，再配合圖像與篆書，讓孩子們學習欣賞漢字之美，最後的大挑戰就是每位學生都要寫出一個現代的正體漢字搭配它的古篆書，同學們在完成之後都覺得特別有成就感！

漢字闖關遊戲設在各班教室裡進行。老師們用心設計了各式各樣的創意遊戲，包括：撿彩蛋讀注音符號或生字競賽、造詞造句漢字五子棋、摩斯密碼猜漢字、部首集字、繞口令、朗讀比賽、漢字部首大聯想、課文拼圖大競賽、創意造句大考驗、和數位生詞對對碰。老師以趣味遊戲的方式讓孩子們在學中玩、玩中學，以快樂的心情驗收自己的學習成果。

漢字與文藝作品則以展示板在校內走廊一字排開，各班的展示內容豐富，作品創意無限。每班按照指定時間由老師帶領參觀，人人都有機會彼此觀摩學習。各班的作品包括有書法、篆書刻印、拓印吉祥話、漢字小書、看圖作文、漢字彩繪、部首集字、漢字演變的歷史過程、漢字說故事、硬筆書法、剪紙窗花、摺紙燈籠、靜思語繪畫、吹墨畫梅、和戲劇臉譜彩繪等等，不勝枚舉。欣賞著這些精彩作品，不僅是小朋友對未來的文化課程充滿期待，家長也對老師的用心教學滿懷感激。

波特蘭慈濟人文學校這次的正體漢字文化節活動，讓不少前來參觀的新生家長看到了僑校教學的多元化，了解中文學習也可以跳脫傳統框架。活潑有趣的學習方式，不但提升了孩子們的學習動機與興趣，也讓他們有機會把中文聽說讀寫的技能應用於實際生活中。（紀錄：黃靜妍；攝影：李伯棟）