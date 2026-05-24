波特蘭復古小火車回歸 每週六日4個班次

（本報綜述）想找一個適合帶孩子、又有點特別的週末活動嗎？波特蘭人氣親子項目「復古火車之旅」即將回歸！俄勒岡鐵路文化中心（Oregon Rail Heritage Center）宣布，2026年週末火車體驗將從5月23日正式開始，一直持續到10月11日。

這項活動每週六、週日運行，搭乘的是一輛歷史悠久的柴油機車頭，帶乘客從鐵軌上欣賞波特蘭市區風景。沿途可以看到威拉米特河、城市天際線，還會經過Oaks Park一帶，風景相當輕鬆愜意。

車廂選擇也很多，有開放式車廂可以吹風看景，也有帶空調的復古車廂，適合想舒舒服服坐著的乘客。對小朋友來說，這種「真的會動的老火車」通常特別有吸引力。

而且門票不只是搭火車，還包含進入鐵路文化中心參觀。裡面展示了不少歷史火車頭和鐵路設備，可以近距離觀看，算是一個小型的鐵道博物館。

活動地點在東南Water大道2250號（2250 SE Water Ave., Portland），每天有四個班次，分別是下午1點、2點、3點和4點發車。

票價方面也算親民：

成人（14歲以上）17美元，

65歲以上長者和軍人15美元，

3到13歲兒童12美元，

3歲以下免費。

如果是一家四口（2大2小），可以買家庭票50美元，會更划算。

主辦單位表示，這項活動非常適合家庭、遊客或火車愛好者，不少人每年都會專門帶孩子來體驗。需要注意的是，週末場次通常比較熱門，建議提前在官方網站預約購票。