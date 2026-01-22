波特蘭市長：清理人行道是城市「復興」的起點

（本報綜述）波特蘭市長基思·威爾遜20日表示，市府推動的人行道清潔計畫是波特蘭城市復興的重要一環，強調「乾淨的街道與安全的公共空間，是重建市民信任的基本條件」。

該計畫已運作進入第四個月，獲得市府與不少小商家的肯定。根據市府人道事務資深溝通策略人員說明，這是一項總額170萬美元的合約，由市政府與非營利組織中央城市關懷組織合作執行，經費來自市府一般基金，並由市議員奧利維亞·克拉克與艾瑞克·齊默曼各自從辦公室預算中撥出10萬美元支持。

計畫內容包括由中央城市關懷組織聘用工作人員，負責清理垃圾、以高壓水槍沖洗人行道，改善市區公共衛生環境。威爾遜當天上午親自走上街頭，與清潔人員一同作業，並表示：「如果連最基本的事情都無法做好，社區就會失去對政府的信任。」

不少市中心與周邊地區的小商家也對該計畫表示肯定。位於市區的理髮店業者薇洛妮卡·史威拉（Veronica Swehla）指出，過去她幾乎每天都得自行清理針頭、垃圾，甚至沖洗異味，「現在看到市府投入資源，真的感覺有人在努力幫助我們這些小商家。」她認為，環境改善有助於吸引顧客回流，對生意與社區氛圍都有正面影響。