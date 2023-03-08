波特蘭市商家發起集體訴訟 控告政府鼓勵犯罪 導致商家損失嚴重

（本報綜述）本地一群商家聯手創立一個名為『恢復法律秩序』（Restore Law and Order Inc.）的機構，準備向波特蘭市政府和俄勒岡州政府及其官員提出起訴，稱因為政府無法無天，以及不遵守美國憲法，因而對商家們造成嚴重的經濟損失。『恢復法律秩序』希望能在訴訟中代表因政府執法不力而受到傷害的企業、組織和個人。

『恢復法律秩序』的發起人是本市歷史悠久的Schumacher皮草公司總裁格雷格·舒馬赫（Gregg Schumacher）。該公司成立於1895年，店舖位於波特蘭市中心第9街，但幾年前，由於該地區犯罪率高，加上維護動物權利團體不斷騷擾和破壞，這家百年老店被逼關門。舒馬赫直斥波特蘭市政府，沒有採取任何措施來阻止這些破壞行為。

舒馬赫說，他的商店連續兩年每天都受到無法無天的激進極端分子團體和個人的恐嚇和抗議，但卻沒有執法部門來幫助。舒馬赫說，他的保安團隊從1,200小時的錄影拍攝中，節錄了520多個小時的音頻/視頻，展示出非法抗議和激進分子的活動。視頻顯示動物解放陣線(ALF)的成員擋住Schumacher Furs皮草店的入口，阻止顧客入內購物。許多抗議者都是裸體的，這是有違公德的行為，並不斷尖叫髒話，威脅商店員工和顧客，又大聲播放嘈雜的音樂。

視頻還見到有警察向抗議者派發名片，並表示如有人試圖阻止他們繼續騷擾商店，就打電話與他聯繫。

舒馬赫說：“我們的法律顧問正在對波特蘭市、俄勒岡州和政府官員提起訴訟，我們已收集了所有證據，制定了法律戰略並開展了強而有力的宣傳活動。”

『恢復法律秩序』Restore Law and Order Inc.正在尋找一些曾遭受罪惡、暴力、騷亂、非法抗議或無家可歸者的破壞，或危害經濟的企業與他聯繫，並加入他們的訴訟，作為原告之一。