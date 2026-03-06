波特蘭市區萬豪酒店出售 市值縮水超6成

（本報綜述）位於波特蘭市中心濱水區的波特蘭萬豪市中心濱水酒店（Portland Marriott Downtown Waterfront）近日以3010萬美元成交，價格不到其上一次交易價的一半，較2013年的購入價格大幅縮水超過六成，凸顯市中心酒店市場在疫情後仍面臨復甦壓力。

這家擁有506間客房的酒店坐落於西南Naito大道1401號，面向威拉米特河，樓高15層，總面積超過50萬平方英尺，是波特蘭規模第三大的酒店。此次買家為紐約的Sculptor Capital Management與洛杉磯的Tamarack Capital Partners，雙方未對交易細節發表評論。

根據縣府紀錄，加州房地產公司DiNapoli Capital Partners於2013年以8275萬美元購入該酒店。此次成交價3010萬美元，意味著物業價值約下跌64%。

酒店財務問題可追溯至數年前。2018年，業主向美國銀行貸款7100萬美元進行再融資，但於2024年初因未能按期還款而違約。美國銀行隨後向麥魯瑪縣巡迴法院申請由接管人接手管理並推動出售。根據2024年8月提交的法院文件，當時貸款尚有6810萬美元未償還，另加利息。

2024年10月，法院指派接管公司Douglas Wilson Cos.負責管理該物業並尋求買家。接管方今年2月向法院提交的報告指出，波特蘭市中心酒店市場自新冠疫情以來復甦速度慢於其他主要城市，該物業目前處於財務困境。

報告也提到，若能透過此次出售清理債務，將有助於改善財務結構；未來若再投入資金進行升級與翻修，仍有機會挽回部分市場份額。

此次大幅折價出售，再次反映波特蘭市中心商業地產在疫情後面臨的估值壓力與市場挑戰。