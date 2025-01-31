波特蘭市中心迎復甦跡象 2024年人流激增

(本報綜述)2024年，波特蘭市中心迎來人流和訪客數量的穩定增長，總計約有2730萬人次到訪，為疫情後逐漸復甦的城市中心帶來希望。這一趨勢歸功於高規格活動的回歸以及新零售商鋪的開張。

KGW新聞報道，據根據非營利組織「波特蘭市中心清潔與安全」的數據，去年6月、7月和8月為人流高峰期，每月約吸引240萬人次。這主要得益於大型活動以及吸引3萬觀眾的Foo Fighters音樂會等盛事。

然而，與疫情前相比，波特蘭市中心的活力仍未完全恢復。2019年的訪客數高達4280萬人次，而2024年的數據僅為疫情前水平的一半多。然而，逐步上升的人流量和成功舉辦的活動表明，市中心正在緩慢邁向復甦。

數據顯示，2024年員工訪問量增至670萬人次，比上一年增加約50萬。然而，與2019年的1390萬人次相比，仍有不小差距。當前市中心約有四分之一的辦公空間空置，總計近800萬平方英尺的辦公室未被使用，如何有效利用這些空間仍是一大挑戰。

儘管如此，波特蘭市中心的新零售商鋪帶來了新的活力。根據統計，過去兩年內，市中心213個街區範圍內共有76家零售商開張，為該區域注入了商業生機。

波特蘭商業聯盟主席兼波特蘭大都會商會首席執行官安德魯·霍安表示，波特蘭正在重新確立其作為文化和商業目的地的地位。」他補充道：「我們正在見證一個重獲生機的市中心，吸引本地員工和遊客，塑造出一個日益充滿活力的城市核心。」