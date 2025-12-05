波特蘭市中心又一家大型零售店關門

（本報綜述）位於波特蘭市中心西南Morrison街245號的Nordstrom Rack將於2026年1月31日永久閉店。根據公司向州政府提交的WARN通知，此次關店將影響37名員工，部分員工可轉調至其他分店。公司並未說明關店原因。

這家門市多年來是市中心零售區的重要據點，但疫情後市中心的商業環境面臨挑戰，辦公人口仍未完全回流。根據資料，雖然今年夏季市中心人流量已達到疫情以來最高，但1月至8月的整體人流仍只有2019年的70%。商用不動產公司Colliers的報告也顯示，市中心辦公室空置率在第三季上升至34.6%，高於第二季的33.3%。

對於關店消息，波特蘭大都會商會總裁霍安表示遺憾，但強調市中心整體趨勢仍可期待。他指出，2025年市中心已有49家新零售店開業，較2024年的39家明顯增加；人流量也比去年成長4.2%，比2020年增加56%。

霍安表示，市中心的復甦依賴公私部門的合作，並呼籲市、縣政府提供更積極、穩定的支持，讓商家能在市中心經營下去。他強調，零售店鋪對街區活力與安全至關重要，尤其是先鋒廣場的Nordstrom門市仍是市中心的重要錨店，商會將持續協助其穩定營運。