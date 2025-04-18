波特蘭州立大學一教室鋰電池爆炸

（本報綜述）4月15日上午，波特蘭州立大學（PSU）工程大樓一間教室發生多顆鋰電池爆炸事故，造成大量有毒煙霧，消防單位緊急疏散超過100名師生。所幸事件中無人受傷。

根據波特蘭消防局說法，事故發生於西南第四大道的工程大樓四樓，學生在課堂上使用鋰電池為專題設備供電時，電池突然爆炸。起初現場人員以為是單一事件，繼續課程，但之後其他電池也陸續爆炸，現場陷入混亂。

消防人員於上午10點半左右趕抵，穿戴空氣呼吸器進入教室處理煙霧與電池殘留物，並使用密封處理桶將爆炸電池妥善封存。煙霧最終被控制在密閉教室內，並透過空調系統排出。

大樓當時全面疏散約兩小時，目前已重新開放，只有四樓仍暫時封鎖。校方表示，環境健康與安全部門正在進行空氣品質監測，課程暫不受影響。

據報導，這起事件是波特蘭地區過去一年內多起鋰電池爆炸事故之一。去年就曾有因電動滑板車或電子設備電池爆炸引發的公寓火警與飛機緊急應變事件。

消防單位提醒，鋰電池若過熱可能引發「熱失控反應」，導致爆炸與釋放劇毒煙霧，內含氫氟酸、硫酸、苯等有害物質，吸入恐引發嚴重呼吸道症狀。民眾如發現電池異常過熱，應立即將其完全浸入水中長達48小時，再送交合格回收處理中心，以防復燃。