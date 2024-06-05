波特蘭少年在MAX列車上被刺傷 起訴市政府索償800萬美元

(本報綜述)近日，去年秋天在MAX列車上因種族動機被刺傷的少年，對波特蘭市政府提起訴訟，指控市政府在襲擊發生時未能將嫌疑人阿德里安·康明斯關進監獄。原告受害人達米恩·莫林提出指控，聲稱該市存在疏忽行為，並要求800萬美元的賠償。

根據法庭文件顯示，該事件發生在2023年9月2日下午約5:45，犯罪嫌疑人康明斯在Lents社區的東南Flavel街MAX車站月台上持刀襲擊了兩名17歲黑人少年。襲擊者先是對受害人莫林及其朋友發出種族歧視言論，後發動攻擊，將兩人刺傷。莫林胸口被刺傷，險些喪命。醫生診斷，他肺周圍因刺傷出血，需要進行手術。

襲擊者康明斯於今年三月接受了一項認罪協議，後被判處26年的刑期。康明斯承認在襲擊中犯下四項指控，包括二級企圖謀殺、二級襲擊、一級企圖搶劫和一級偏見犯罪麥魯瑪縣地區檢察官辦公室表示。該男子目前正在服刑，最早的釋放日期設定在2040年1月。

訴訟指出，康明斯本應該在襲擊發生前就被關進縣監獄。法庭文件顯示，早在2023年4月，康明斯就在MAX列車上參與了一場鬥毆事件，當時警方還查出了屬於他的槍支和消聲器。而去年七月，康明斯還被指控在聯合車站對一名私人保安人員拔刀。雖然波特蘭警方對康明斯提出了指控或罰款，但他沒有在2023年8月的法庭日期出庭。據法庭文件顯示，在此次受害人被襲擊之前，康明斯兩次被警方攔下，但隨即又被釋放。

目前，原告莫林正在尋求司法裁決以獲得合理的賠償，以彌補他所遭受的傷害和損失。該訴訟將進一步審理，以確定康明斯和波特蘭市政府的責任和賠償數額。