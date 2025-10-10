波特蘭將緊急舉辦世界裸騎日　抗議聯邦駐軍決定

（本報綜述）波特蘭的街頭本週末將再次上演別開生面的抗議行動——數千名騎士計劃於10月12日（週日）下午2時30分舉行「緊急版世界裸體單車騎行」（World Naked Bike Ride），以裸體上街的方式反對特朗普政府調派200名聯邦化國民警衛軍進駐波特蘭的決定。

這場行動由「裸體之心PDX」與「世界裸體單車騎行」分支團體共同發起，主辦方在社群媒體上表示：「喜悅本身就是一種抗議。」他們呼籲民眾以和平、創意的方式表達對政府軍事化行動的不滿。活動路線預計將於本週五公布。

波特蘭的「世界裸體單車騎行」原本是每年夏季舉行的環保運動，主題包括「反石油依賴、守護騎士安全及倡導身體自由」。過去每年活動都吸引多達六千名全裸或半裸參與者，成為城市文化的一部分。然而，今年繼夏季例行活動後，主辦方再度臨時號召「緊急騎行」，藉此抗議聯邦軍駐守南波特蘭美國移民與海關執法局（ICE）基地的計劃。

目前該部署行動已被聯邦法官暫時叫停，但特朗普政府已提出上訴，第九巡迴上訴法院可能於近期作出裁決。若上訴成功，國民警衛軍可能重新進駐波特蘭。

主辦方提醒，根據俄勒岡州憲法，裸體作為抗議形式受言論自由保護，但猥褻或冒犯行為仍屬違法。參與者應避免進入私人土地裸露，並遵守安全規定，包括佩戴頭盔與鞋子。「裸體不是邀請，而是一種自由的象徵，請彼此尊重。」主辦單位強調。波特蘭自2004年起舉辦「世界裸體單車騎行」，已成為全球環保與身體自主的象徵。