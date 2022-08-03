波特蘭將立法實施採用可再生柴油 有望成為全美首個逐步淘汰石化柴油的城市

（本報綜述 王星編譯）7月20日，波特蘭規劃和可持續發展局向市議會提交了一份關於減少碳排放的提案：提出在波特蘭逐步停止使用石油衍生的柴油，代之以由植物和廢棄的動物脂肪製成的可再生柴油。

柴油被列為波特蘭第四大碳排放源，它排放的污染物包括黑碳，對自然環境及鄰近高速公路和工業地域的住宅區造成一定污染。

該提案是遞交俄勒岡州議院的一個迷你版法案，該法案提出分三個階段在全州範圍內逐步取消石化柴油的銷售。預計2025年在三縣都會區實施；2027年和2029年先後在喀斯喀特山脈以西和以東地區逐步進行。

據悉，波特蘭是目前全美首個提議逐步淘汰石化柴油的城市。其他城市則在柴油車輛的銷售上採取一定的限制或禁止，包括燃氣動力車輛。

對於此項提議，俄勒岡燃料協會及燃料銷售商代表丹妮爾·羅曼稱，這個提議有點突然，她的協會成員都沒有被諮詢過。「雖然很突然。但燃料協會是可以接受的。我們有興趣獲得盡可能多的綠色柴油。問題是供應能否滿足需要，強制禁令前應該先考慮供應問題，而不是單說願望。」丹妮爾·羅曼說

Titan Freight Systems 總裁兼首席執行官威爾遜認為，改用可再生柴油可立即將碳排放量減少60%。為此，這位擁有47輛卡車和150輛拖車的總裁，此前一直在為此項法案的出爐進行遊說。

「與其他氣候減排不同的是，可再生柴油燃燒更徹底、更清潔，可以消除柴油尾氣排出的黑碳。由於黑碳沈積於俄勒岡冰川上，加速冰雪融化，直接危及田地和牧場的夏季供水。因此，逐步採用可再生柴油，將會為當地帶來明顯的好處」，威爾遜說。

比如俄勒岡州的Cascades 位於5號州際高速公路和97號高速公路之間，因不斷吸收兩條公路上頻繁釋放的黑碳而遭受污染。

採用可再生柴油還有兩個好處。一是在俄勒岡州的森林樹木可以充分利用，特別是大量的廢木殘枝，可以加工製造可再生柴油，此項技術也愈益成熟；二是採用可再生柴油，可以有效改善發動機的使用和維修，每英里的維護成本可降低一美分。對於數百輛每月行駛數千英里的車隊來說是一筆可觀的數字。同時，使用可再生柴油的費用與石化柴油大致相同。

威爾遜說，這些好處讓卡車司機不僅不會繞過或者避開可再生柴油的使用，而且願意選擇可再生柴油。他在波特蘭東南區倉庫的車隊正採用這一方式在運行。