波特蘭將打造15輛新Stree Car電車

（本報綜述）波特蘭市政府近日宣布，已選定CAF USA負責製造與交付15輛全新電車（Street Car），作為波特蘭街車系統擴建與現代化升級的重要一步。這批新車將逐步取代自2001年投入運營、已接近使用年限的舊車，提升整體服務品質。

根據計劃，新電車將採用混合電池技術，可在無架空電纜的情況下行駛，這將首次應用於波特蘭街車系統。該技術將主要用於未來延伸至西北波特蘭Montgomery Park的NS線路，讓電車在部分路段可「離線運行」，同時提升系統的穩定性與靈活性。

負責生產的CAF USA將在其位於紐約州Elmira的工廠製造這批電車。該公司過去曾為美國多個城市提供現代街車，包括堪薩斯城、辛辛那提與奧馬哈，具備成熟的技術與運營經驗。

市府官員表示，新一代電車將在乘坐舒適度、安全性與性能方面全面升級，為乘客帶來更優質的出行體驗。波特蘭街車項目負責人指出，以新車取代已有約25年歷史的舊車，不僅能改善現有服務，也為未來數十年的交通發展奠定基礎。

目前，市政府與生產商即將展開有關車輛設計、成本及交付時間的談判。整體擴建工程預計於2028年動工，若進展順利，最快可於2030年投入營運。

波特蘭街車系統自2001年開通以來，已逐步擴展至南濱區、中央東區及Lloyd區等多個地區，成為城市公共交通的重要組成部分。此次升級與延伸，預計將進一步提升城市交通便利性，並支持未來城市發展需求。