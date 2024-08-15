波特蘭將在全市增加電動滑板車投放

(本報訊)波特蘭交通局8月8日宣布，將在全市新增多達3,500輛電動滑板車，並引入新規定，要求市民將滑板車停放在指定的自行車架、路標或共享單車(BIKETOWN)站點，以避免阻礙人行道。這些滑板車由Lime和Lyft兩家公司提供，包括帶座位選項和針對低收入群體的折扣。

波特蘭交通局局長米莉森特•威廉斯表示，波特蘭市民一直支持自行車、步行和公共交通，自疫情結束後，共享電動滑板車的使用量達到新高。市政府正透過擴展400多英里的自行車道網絡並推出永久性共享滑板車項目來支持這些可持續交通選擇。她還指出，這項公私合作項目將使滑板車更易於市民使用，並展示了可持續交通能夠帶來的商業機會。

Lime公司自2018年進入波特蘭以來，已幫助市民完成了超過四百萬次滑板車出遊。該公司政府關係主管海登•哈維表示，新的永久性項目將更好地服務社區，並專注於公平性和長期耐用性。 Lyft公司則強調，新的滑板車在設計上專注於安全性和可靠性，並將繼續推動兩輪交通在市內的普及。

自2018年波特蘭首次試行電動滑板車以來，這種交通工具的受歡迎程度持續攀升。根據波特蘭交通局的統計，2023年滑板車的使用次數達到了創紀錄的110萬次。隨著這次大規模滑板車增加計畫的實施，波特蘭在永續交通領域的發展將進一步加快。