波特蘭將取締違停房車　即日起開始拖車！

（本報綜述）波特蘭市政府近日開始加強取締違法停放、並被作為居所使用的房車（RV），不僅會將車輛拖走，還會向車主收取以往不會徵收的高額費用。市府表示，此舉是為改善社區安全與衛生環境，但也讓住在車內的無家者措手不及。

根據波特蘭交通局（PBOT）政策，從本週起，所有被拖走的房車、拖車、船隻或輪式迷你房屋，都會被加收拖車費用，金額介於250至350美元之間。車主若想取回車輛，必須提供車主證明、保險及有效駕照；過去這類費用通常會被豁免，但現在已不再適用。

市府同時派員每週一至週四巡查，向停放的「房車」貼上提前警告，提醒車主可能遭到拖車。一週至十天後，交通局、警察、拖車公司與社區外展團隊會共同回到現場執行拖離。

對於住在房車裡的人而言，突如其來的取締讓他們忙著搬運物品、尋找可暫放的地方；但部分社區居民與商家則對市府的行動表示支持。

在東南波特蘭工作的亞倫瓦茲格說：「波特蘭真的需要被清理一下。這樣的環境對我們危險，對住在車裡的人也危險，我們必須做出改變。」他指出，街道上的破舊房車讓許多公司難以留住員工，也讓家庭不敢前往某些區域，「太髒、太亂、太危險」。

若車主在30天內沒有取回被拖走的車輛，還會被收取拆解與處理費，費用可能高達2000至3000美元以上。交通局表示，這些費用將直接寄給車輛登記在案的最後一位車主。

瓦茲格表示：「我認為市府應該以尊重的方式執行，但這件事確實勢在必行。」

民眾若要通報居住式車輛，可撥打3-1-1或透過市府的線上營地通報系統提交資訊。交通局提醒，處理此類有車輛的違規點位所需時間較長，因為拖車需多個市府單位協同合作。