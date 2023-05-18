波特蘭學區職員建議學校附近派駐警察

（本報綜述）波特蘭學區近期發生多宗在校園外的開槍事件，令到學校的安全受到家長們的關注，是否應回復以往在學校有駐守警員，成為周二晚的校董會討論重點。

學校的安全和安保工作組建議在學校附近派駐警官，以幫助遏止犯罪，並對暴力事件做出快速反應。而校董會亦建議與波特蘭警方建立新的合作夥伴關係，以幫助解決最近在學校內外發生的暴力事件。

安全和安保工作組在會議上建議與警方合作，重新建立青年服務部。

校董會聲明，需要明確的是，學校資源官員或SRO是不會再出現在波特蘭學校的。在轟動全美的弗洛伊德謀殺發生不久後，學區已於2020年解散了SRO計劃。

而工作組建議讓警察駐紮在學校附近，而不是在學校內部。該工作組表示，此舉將有助於遏制犯罪，並使警察能夠迅速做出反應。警察將與學校領導保持聯繫。

有學區董事指出，有部份學生不喜歡在學校見到全副武裝、穿制服的警察，但有些學生卻是希望見到警察重回校園。

會議中也有其他建議，包括：擴大安全和青少年暴力預防小組，設立步行巡邏以確保學生安全來回學校，建立教職員的快速反應系統，並要求初中和高中生任何時候均佩戴身份證章。

學校的安全和安保工作組希望在下學年開始，啟動日個試點計劃，定出定出警員的職責。

在過去幾個月，多間高中附近發生多宗槍擊事件。2022年12月，一名克利夫蘭高中學生在校外被槍殺；2023年1月，富蘭克林高中外發生槍擊事件，當時體育館內正在進行一場籃球比賽，事件中一名少年受輕傷，一名15歲男孩被拘留。