波特蘭威拉米特河驚現浮屍

(本報綜述) 11月27日下午，威拉米特河Cathedral Park南部的河段浮現一具人體遺骸。波特蘭警察局接手調查，得到馬特諾瑪縣警長辦公室的支援。

28日下午，波特蘭警察局表示，在威拉米特河發現的漂浮屍體已被確認為失踪的15歲少女Magdalene Moon Bryce。Bryce最初於11月6日晚上被報失踪，當時她被報告在Mount Tabor社區失踪。據波特蘭警察局稱，Bryce當天上午約9點離開家，並在東南Powell大道和東南71街附近的TriMet站使用公車通行證，後於下午2:03在Tilikum Crossing Bridge附近的一個站點下車。據波特蘭警察局表示，目前未懷疑有犯罪行為參與。

然而，這並非該河段第一次發現尸體。早在2016年、2022年、以及2013年，相同的地點都曾經發生過類似的事件。

2016年3月31日，在威拉米特河St. Johns大橋附近的，有人在Cathedral Park碼頭釣魚時發現了一具漂浮的屍體。

2022年9月2日，麥魯瑪縣警長辦公室在威拉米特河Lombard街河段的一個集裝箱碼頭發現了一具屍體。

2013年5月21日，威拉米特河St. Johns大橋南部一段，一男性屍體在河中漂浮，被美國陸軍工程兵的工人發現。