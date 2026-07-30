波特蘭女子扯下ICE探員面罩遭判刑

（本報訊）看到幾名蒙面男子清晨把一名年輕人塞進車裡，一名波特蘭女子以為對方身分可疑，試圖幫人逃走，還伸手扯下其中一人的面罩。她後來才知道，這些人是聯邦移民執法人員。

7月27日，42歲的Temika Gardner因輕罪攻擊被判處服刑期，也就是她被捕後在監獄度過的一個晚上。此外，法官還判她接受6個月聯邦監督。

這起事件發生在2025年10月23日清晨約5時30分，地點位於東波特蘭East Burnside Street 14300號街區附近。當天，一名男子剛駕駛一輛2012年Volkswagen離開公寓區，就被聯邦移民執法人員攔下。當探員將他帶到一輛聯邦車輛後排時，Gardner一直站在附近用手機拍攝。

檢方稱，Gardner隨後打開後座車門，讓被拘留男子逃了出去。男子跑向自己的公寓，但很快就被探員追上並撲倒在地。

Gardner繼續拍攝，並與執法人員發生身體接觸。聯邦文件顯示，她把手放到探員身上，扯下其中一人的面罩，隨後將面罩丟到地上。

在量刑聽證會上，Gardner表示，當時幾名執法人員都戴著面罩，她無法確認他們的真實身份，也擔心被帶走男子的人身安全。她對法官說，自己當時非常害怕，不知道這些人是否真的是聯邦人員，也沒有任何方式確認他們身分。 “那一刻，我擔心這個年輕人會有生命危險。”

Gardner強調，她從未打算使用暴力，主要擔憂的是社區安全。她同時承認自己的行為違反法律，並對當時的做法表示後悔。Gardner已於今年4月對輕罪攻擊認罪。檢方沒有指控她造成探員嚴重受傷。自2025年6月以來，俄勒岡州已有約40人因反對ICE執法的抗議或相關衝突，面臨聯邦輕罪或重罪指控。其中超過一半的人已經認罪，多數判決從已服刑期到一年緩刑不等。

這起案件也再次引發爭議：聯邦探員在執法時佩戴面罩，是否會讓一般民眾更難確認其身分；而民眾即使對執法人員身分存疑，直接阻撓拘捕或發生身體接觸，仍可能面臨刑事責任。