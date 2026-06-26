波特蘭女子戴十字架項鏈 竟遭死亡威脅

（本報綜述）波特蘭一名男子因涉嫌因宗教信仰威脅並攻擊一名女子，被警方逮捕，並面臨仇恨犯罪相關指控。

根據法庭文件，32歲男子馬哈馬特·諾赫（Mahamat Noh）6月19日在波特蘭東南Powell大道11712號一處公寓區被捕。警方趕到現場時，發現一名女子正在哭泣。她向警方表示，自己此前在男子的公寓內，身上戴著一條象徵耶穌被釘十字架的項鍊。

女子表示，項鍊原本在衣服下面，當她把項鍊拿出來放到衣服外面後，諾赫變得非常生氣，開始朗誦經文。女子稱，她認為那些經文來自《古蘭經》，因為她知道諾赫自認是穆斯林。

根據法庭文件，女子說諾赫隨後威脅要殺了她。她回應說：「上帝會保護我。」之後，諾赫被指辱罵上帝，並多次喊出「Allah」。女子試圖離開，但諾赫抓住她雙臂，把她拉向自己，導致她手臂留下瘀青和抓傷。

女子的男友告訴警方，被捕者諾赫是他的室友，也是他的表親。他還表示，諾赫「每次看到基督徒」都會有類似反應。

警方詢問諾赫時，他據稱表示，自己攻擊女子，是因為她「洗腦」了他的室友。對於女子手臂上的瘀青，諾赫還聲稱，那是因為她「從裡面燃燒」，並稱她是邪惡的。

目前，該男子已被關押在麥魯瑪縣監獄，面臨一級仇恨犯罪、二級仇恨犯罪、威脅和騷擾等指控。他的下一次出庭時間定於6月30日。