波特蘭夫婦因涉嫌綁架孫女 雙方各執一詞陷羅生門

(本報綜述)日前，一對波特蘭夫婦因涉嫌綁架4歲親孫女而受到調查。近日公佈的法庭文件顯示，涉事女孩的祖父祖母和女孩母親為搶奪女孩，大打出手，雙方對女孩的撫養問題各執一詞，案件陷入羅生門。家庭關係淪落至此，令人唏噓。

法庭文件顯示，3月22日週二下午，華盛頓州Lakewood警方接到報警，一女子稱其男友的父母闖入她家中，對她進行了毆打，並帶走了她的四歲女兒。據稱，當時這對中年夫婦駕駛一輛新的亮黃色吉普皮卡車離開。

警方在對案件進行初步調查。女孩父親解釋說，闖入女子家搶奪女孩的，是自己的父母，也就是女孩的祖父祖母，45歲的皮特‧科斯特洛和40歲的謝拉‧斯特里奧，兩人都來自波特蘭。據女童父親稱，因自己的父母濫用藥物且流浪在外，他與他們交流甚少，且並不歡迎他們到訪。

就在事發前半個小時，男子接到了父母的電話，詢問是否可以探訪孫女，男子明確拒絕。四十分鐘後，他接到女友也就是女孩的母親的來電，這才知道自己父母闖入家中，毆打了女孩母親，搶走了女孩。

事發約三小時後，警方在一家沃爾瑪停車場找到了涉案吉普車，並在場逮捕了女童的祖父祖母。女孩祖母稱，這個孩子是她的親生孫女，並表示是自己長期撫養女孩，直到2024年1月才將她交還給了她的生父生母。 她解釋稱，目前自己正在接受癌症治療，並無固定住所，並希望能盡快找到住房。

警方隨後聯繫了女孩的親生父母，並將孩子歸還給了他們。