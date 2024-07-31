波特蘭地區在全美前50大都市中失業情況最嚴重

(本報綜述)近日，美國勞工統計局發布的數據顯示，波特蘭都會區在過去12個月內的非農就業人數減少了0.8%，成為全美前50大都市中失業情況最為嚴重的地區。

根據該數據，拉斯維加斯、奧克拉荷馬城和聖安東尼奧則成為增長最快的城市。

波特蘭地區近期頻繁受到裁員衝擊。據《俄勒岡人報》報導，耐克公司在一份證券備案文件中透露，其員工數量比去年同期減少了5%。同樣，彭博新聞今日報導，英特爾公司在2023年的員工數量也下降了5%，並計劃在近期裁減更多職位。俄勒岡健康與科學大學自6月以來也開始裁員。

根據法律規定，企業在裁員前，要求提前向俄勒岡州政府報告他們的大規模裁員情況。根據提交給俄勒岡州的裁員通知，支付公司Block、零售巨頭Target以及視頻遊戲製作公司Lost Boys Interactive在截至5月的過去一年中也進行了裁員。

州經濟學家傑克·普羅西諾在一封電子郵件中表示：「過去一年中，我們看到的企業大規模裁員通知顯示裁員的數量相對較高，這很可能導致了波特蘭都會統計區就業人數的同比下降。」

波特蘭-溫哥華-希爾斯伯勒大都會統計區包括俄勒岡州的麥魯瑪縣、華盛頓縣、克拉克馬斯縣、亞姆希爾縣(Yamhill)和哥倫比亞縣，以及華盛頓州的克拉克縣和斯卡曼尼亞縣(Skamania)。

儘管如此，波特蘭地區的失業率仍低於歷史平均水平。經濟學家指出，該地區6月份的失業率為4%，低於過去10年的平均水平5%。他還提到，儘管波特蘭都會區失業情況嚴重，但俄勒岡州整體的非農就業人數在截至6月30日的一年內增長了0.6%。