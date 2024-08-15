波特蘭國際機場新航站啟用！機場新變化出遊前必看！

(本報訊)波村人期待已久的波特蘭國際機場（PDX）的新航站樓已於8月14日週三正式啟用！這是PDX機場自建成以來最重要的一次升級，將為乘客提供更便利和舒適的旅行體驗。

新的航站樓，有不少新的變化。建議您更早到達機場，以便熟悉新的流程。以下是新航站樓中幾個需要您注意的重要提示：

貼士#1，航空公司報到櫃檯遷至四個「值機島」。進入航站樓後，請依照出發層的指示牌找到您所搭乘航空公司的櫃檯。

貼士#2，安檢點優化：每個檢查點可同時容納三人放置物品。新的安檢區域不僅增加了檢查通道，每個安檢點都有三個位置可供旅客將物品放入托盤並放置在傳送帶上。並且無需再自行疊放托盤，這將大大提高安檢的效率。

貼士#3，未來18個月內，通往B和E登機口的步行時間將增加。為了確保旅客安全穿越第二階段施工區域，施工繞行路線已改道，直至2026年初。這雖然帶來不便，但也是臨時措施。請預留額外的時間前往B和E登機口。 （不過，如果您搭乘的是達美航空或長途阿拉斯加航班，前往C和D登機口的距離將會縮短。）

貼士#4，洗手間位置調整。男性和女性洗手間位於主層樓；如果您需要使用新設的私人無性別洗手間，請前往夾層樓層。我們將在2026年下一階段開放更多的洗手間設施。

貼士#5，未來18個月內，抵達旅客將使用臨時出口通道。到2026年，主航站樓的北端和南端的永久出口通道才能開放。目前，乘客將通過建築物中央的臨時通道離開。這一區域與出發旅客的通道重疊，可能會出現擁擠，不過這只是暫時的。當您的航班降落後，步行至主航站樓，並按照指示牌指引前往行李提取處，直到您抵達安檢區的出口。