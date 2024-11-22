波特蘭啟動落葉清理工作 違停將被拖車

(本報訊)波特蘭交通局（PBOT）將於下週一開始對部分指定區域的車輛進行拖車，以確保落葉清理工作的順利進行。雖然落葉清理服務自11月9日已經啟動，但本次是首次因應部分社區需求，要求車主在清理日將車輛移出街道，為落葉清掃提供便利。

拖車執法將於11月20日至12月10日期間，在52個落葉清理區中的10個執行，具體區域包括：

西北區：NW 2、NW 3、NW 4、NW 6、NW 7、NW 8和NW 9

西南區：SW 1和SW 2

東北區Sullivan’s Gulch：NE 14

這些社區特別要求PBOT採取拖車措施，以徹底清除路面落葉，減少雨季可能引發的街道積水風險。PBOT提醒車主，如果在這些區域未按要求移車，將面臨85美元的罰單及264美元的拖車費。

市民可註冊每週郵件或簡訊通知，了解落葉清理日的具體安排，或選擇針對拖車執法區的專屬提醒。落葉清理將持續至12月21日，感恩節期間（11月28日至30日）暫停。

交通局提醒車主，若您的車輛停在指定的拖車執法區域，在清理日務必提前移走車輛，以免遭受罰單或拖車費。違規停放將面臨85美元的罰單以及264美元的拖車費用。建議車主註冊每週郵件或簡訊提醒服務，隨時掌握落葉清理日安排，避免不必要的麻煩。

每年11月至12月期間，波特蘭交通局會開展「落葉日」（Leaf Day）服務，專門清理特定區域的街道落葉，以保持街道清潔和安全，防止排水口堵塞，避免因積水導致的路口淹水問題。由於53個落葉清理區的落葉量過於龐大，普通的街道清掃設備難以應付，因此交通局設立了「落葉日」這項特別服務。對於這些落葉清理區的居民，「落葉日」的清理服務是免費的，無需額外申請或退出。