波特蘭唐人街僅剩兩家中餐館 苦撐盼轉機

（本報綜述）《俄勒岡人報》近日報道，曾經餐館林立、霓虹閃爍的波特蘭老城華埠，如今只剩兩家老字號中餐館仍在營業——共和餐館（Republic Cafe）與金馬海鮮（Golden Horse Seafood Restaurant）。整個10個街區的新華埠／日本城歷史區，華人餐飲幾乎全數凋零，昔日熱鬧景象不再。

華埠曾是華人移民世代生活與經商的核心地帶。數十年前，十多家餐館生意興隆，是市民聚餐與遊客打卡的熱門地標。但近十多年來，人口外移、辦公室空洞化，加上疫情重創與毒品問題惡化，商家紛紛關門歇業。疫情期間客流驟減，治安與遊民問題加劇，更讓顧客望而卻步。

如今苦撐的兩家餐館，也面臨相似困境。共和餐館是波特蘭歷史最悠久的中餐館之一，疫情後取消午市，只在傍晚營業，主要靠外帶維持。老闆坦言，不少人仍對這一帶感到害怕，「外面的環境影響太大」。餐廳招牌霓虹燈年久失修，部分燈管遭破壞，修復費用高達數萬美元，只能申請補助並自行募款，希望讓招牌重新點亮，吸引人潮回流。

隔壁的金馬海鮮主打粵菜與海鮮，是華埠最後一家能吃到傳統廣東午茶風味的餐館。老闆李女士表示，生意僅恢復到疫情前約七成，營業時間也提前結束。玻璃窗屢遭破壞、街景蕭條，都讓顧客卻步。她與丈夫將半生心血投入餐館，但隨著丈夫即將退休、子女無意接手，未來充滿不確定。

儘管市府與經濟發展機構近年投入數百萬美元改善環境，包括修復華埠牌樓、加裝紅燈籠、提供商家整修補助等，但復甦步伐緩慢。社區人士認為，藝術活動與年輕族群進駐或許能帶來新氣象，但要真正挽回信心與人流，仍需時間。

對這兩家老店而言，留下不只是為了生意，更是一份情感與責任。華埠的未來尚未明朗，但在燈光尚未全熄之前，他們仍選擇守著這片曾經繁華的街區，等待轉機到來。