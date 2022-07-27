波特蘭周日發生輕微地震 官員提醒民眾有關的通訊計劃

（綜合報導）據美國地質調查局稱，周日晚波特蘭市的都會區發生輕微地震。

7月 24日凌晨1點 43分，希爾斯伯勒（Hillsboro）和阿羅哈（Aloha）之間發生了2.9級地震。美國地質勘探局表示，這次地震的深度約為10.8英里。

比弗頓、希爾斯伯勒和舍伍德（Sherwood），甚至遠至華州溫哥華均有居民表示感到地震。據國地質調查局的數據，有超過400人報告說他們感覺到了地震。

波特蘭州立大學地質學教授斯科特伯恩斯告訴記者，地震很可能是在一處以前從未發現的斷層上，並表示，像這樣的地震很少出現在波特蘭地區，並指今次的地震提醒我們，大家身處的美國是會發生地震的。

另外，在同日的凌晨2點22分，在太平洋海岸的Coos Bay，有居民報告感到地震，根據美國地質調查局報告，今個是4級地震，震央在Coos Bay 以西的244英哩。但指明這兩個地震是沒有關連的。

上述兩宗地震對本地區未有造成影響，但民眾有沒有想過：如果地震是更強烈的，甚至摧毀了關鍵的通訊線路，那要怎辦？

波特蘭應急管理局(PBEM)提醒民眾注意，本市已設有一個地震應急通訊計劃BEECN（Basic Earthquake Emergency Communication Nodes），這計劃的目的很簡單：因地震發生而切斷通訊時，發揮連接聯系的作用。

在這計劃中，有50個臨時通訊站分佈在全城各地方，作為發出求助電話、提供緊急物資的一個中心點。

波特蘭應急管理局表示，EECN很容易為民眾所識別，它們會在有清晰標記的紅白帳篷下。在這些站點，將有預先指派的市政府員工、街坊應急小組(NET)成員或其他操作應急無線電設備的義工。

“BEECN的義工們會在他們所居住的社區工作，以幫助可能有生命危險的鄰居獲取信息，”該計劃的負責人瓊斯說。原來該計劃自2012年以來已開始。

瓊斯希望波特蘭人在災難發生之前找到他們的BEECN站點，並在需要時再招募大約200名義工協助救災。