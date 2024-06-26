波特蘭北部亞裔食品廠「新新食品」發生大火

(本報綜述)6月24日週一傍晚近5時許，波特蘭北部5號公路旁的一家亞裔食品廠突發大火，濃煙瀰漫在5號州際公路上空。當時正值下班高峰期，給交通帶來嚴重影響。

根據波特蘭消防局的消息，這場火災發生在北Thompson街400號的新新食品公司(Shin Shin Foods)。晚上6點，火災仍未撲滅，消防隊仍在奮力控制。

消防局發言人里克·格雷夫斯表示，工廠工人在報告火災時稱，火勢迅速蔓延至整個建築。當消防隊趕到現場時，火勢已經難以控制。「這是一座非常古老的建築，牆壁有裂縫。屋頂正在倒塌，我們擔心牆體或結構會倒塌，這是一個非常危險的情況」，格雷夫斯說。

該發言人表示，這場火災很可能起源於一個排煙罩。由於建築內油脂和其他易燃物品存放過於密集，火勢迅速蔓延。

近100名消防員被召集來協助控制火勢。為了安全起見，消防員採取了防守性措施，通過窗戶或雲梯噴水進行滅火，一度每分鐘向建築內注入超過2000加侖的水。濃煙飄散到鄰近的高速公路，造成交通堵塞。目前尚未有傷亡報告。

截至週二凌晨，仍有消防人員在努力撲滅餘火。格雷夫斯表示，火勢已經得到控制，但濃煙可能還會持續數小時。另一位發言人表示，消防隊員在現場通宵進行火警監視，每兩小時輪班一次，每班次配備兩輛消防車，直到我們確信火災完全撲滅且不再構成任何危險。截至週二下午，該廠房建築已完全損毀，一堵牆已經倒塌。

波特蘭消防救援隊的里克·格雷夫斯中尉表示，當業主聽到有關該建築的消息時，心情沉重。「我有 65 名員工靠著這個廠子養家糊口。」

火災發生時大樓內的工人表示，他們首先嘗試使用滅火器來撲滅從抽油煙機中開始的油脂火災，但由於商業麵條製作中使用了巨大的油桶，火勢迅速蔓延。工人們紛紛撤離，許多人留下了個人物品。

新新食品公司生產各種麵條產品，包括意大利麵、炒麵和炒菜，還有酥餅、餛飩和酸奶杯。