波特蘭北區連發多起武裝搶劫案　嫌犯落網

（本報綜述）波特蘭北區聖約翰斯（St. Johns）社區近日連續發生多起持槍搶劫事件，當地多家家庭式酒吧接連遭殃，引發居民與業主恐慌。警方10月27日宣布，32歲男子德米特里斯·希爾曼（Demetrius Hillman）已被逮捕，懷疑與至少五起持槍搶案有關，但調查人員表示，他可能涉及超過六起案件，犯案時間可追溯至九月初。

根據警方資料，自9月16日至10月6日期間，共有五間酒吧遭武裝搶劫，地點遍及北Lombard街、東北82街、東南182街等區域。警方於10月25日在西南Canyon Court一處住宅執行逮捕行動，並在現場查獲疑似涉案物品，目前希爾曼已被控多項搶劫與持槍罪名。

其中一起發生於10月14日凌晨的搶案尤為震撼。監視器拍下，一名蒙面男子闖入位於聖約翰斯的Mouse Trap Tavern酒吧，持槍指向顧客與員工，命令交出收銀機現金，最終劫走約3,500美元。店主表示，這是她家族經營40年以來第二次遭遇持槍搶劫。「她（員工）當時表現冷靜，但我擔心她回家後會崩潰，畢竟那把槍就指著她的頭，」希蘭德說。「這種事變得太常見了，彷彿我們的城市正習慣犯罪的存在。」

事發後，距離該店不到兩英里的Two Point Inn Tavern酒吧也提高戒備。員工梅爾·馬斯勒表示：「我們上下班都得互相看著走，確保安全。工作應該是快樂的，但現在大家只剩恐懼。」

警方證實，近期北區多家類似酒吧接連被搶，但仍在比對案情是否全部與希爾曼有關。目前調查人員正分析監視影像與作案手法，並呼籲知情民眾提供線索。

「雖然嫌犯落網是一個開始，但這也提醒我們——波特蘭的小型商家正面臨越來越多的壓力與不安。」一位居民說，「沒有人該在上班時擔心下一秒會有人拿槍闖進門。」