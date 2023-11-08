波特蘭北區居民可申請免費游泳健身卡

(本報綜述)自2023年12月1日開始，所有波特蘭北區居民都有資格獲得Matt Dishman社區中心的免費通行證。申請成功後，居民可憑通行證免費使用該社區中心的健身房和游泳池。

該通行證僅提供給波特蘭北區居民。通行證每年免費更新。註冊期不設截止日期。居民必須在首次到訪Matt Dishman社區中心時拍攝人像照以方便工作人員製作會員卡。申領了該通行證的居民還可以獲得一張免費的Tri-Met巴士卡，用於往返Matt Dishman社區中心。您在註冊時，可以選擇許可Tri-Met將巴士卡每週郵寄給您。

如果您居住在波特蘭北區，您可以通過以下方式申領Matt Dishman社區中心的免費通行證：

致電客戶服務中心熱線503-823-2525，或致電Matt Dishman社區中心503-823-3673；或親自到訪波特蘭市東北Knott街77號的Matt Dishman社區中心前台辦理。

此外，波特蘭康體中心(Portland Parks & Recreation)還長期為滿足條件的低收入人群提供高達90%折扣的社區中心通行證。您可以使用通行證作為進入康樂中心和游泳池的門票、報名註冊課程、夏令營、游泳課程和其他冊活動、給您的孩子註冊學前和課後項目以及參加個私人訓練等等。詳情請訪問波特蘭康體中心網站：https://www.portland.gov/parks/discount。