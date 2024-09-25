波特蘭北一收容所花費1千萬改造數月仍無法開放

(2024-9-24, 本報綜述)位於北波特蘭的Arbor Lodge無家可歸者收容所自今年6月舉行開幕儀式以來，至今已空置數月。

四年前，麥魯瑪縣在北Lombard街和Denver大道附近購買了一家前Rite Aid商店。它曾短暫用作嚴寒天氣收容所和COVID-19疫苗接種點，目標是將其改造成可容納120人的長期無家可歸者收容所。今年6月，縣政府也為收容所舉行了隆重的開幕儀式。

麥魯瑪縣的官員早在開幕儀式時曾表示，收容所的翻修計畫獲得了數千萬美元的資金支持，預計容納超過100人，並幫助他們擺脫無家可歸的困境。然而，三個月過去了，收容所大門依舊緊閉，無家可歸者仍然無法入住。

市政府和縣政府之間關於建設進度的溝通也存在問題。儘管麥魯瑪縣表示正在積極與市政府合作，以推進該計畫的臨時佔用證書，但市政府指出，他們正在等待縣政府安排檢查並提供更多文件。這項拖延進一步加劇了公眾對專案管理不力的質疑。

居民對此表示不滿。「我們投入了這麼多資金，卻沒有任何人能夠受益，」一位北波特蘭的居民評論道。「1000萬美元被浪費在一個空置的收容所上，而無家可歸者的帳篷卻依然遍布街頭。這種情況真是不可接受。」

隨著無家可歸者危機在波特蘭愈演愈烈，許多居民認為，政府應該更有效率地利用納稅人的資金來解決問題，而不是將巨額資金投入一個空置個多月的收容所。「如果政府真的重視這個問題，他們應該盡快處理好許可證和翻修工作，而不是在三個月前搞一個沒有實質意義的開幕儀式。」一位住在收容所附近的居民說。

目前，Arbor Lodge收容所預計將在2024年夏季重新開放，但公眾對該工程是否能按時完成充滿懷疑。如果這種延誤持續下去，浪費的納稅人資金可能還會進一步增加，令居民對政府的信任受到更多挑戰。