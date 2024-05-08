波特蘭前武術選手被控強姦三名無家可歸婦女

(本報綜述)現年32歲的前混合武術(MMA)選手扎卡里·安德魯斯（Zachary Andrews），日前因被控在波特蘭強姦三名無家可歸的婦女而被逮捕。

據波特蘭警方透露，安德魯斯被指控在2021年10月至2022年10月期間，多次強姦三名生活在波特蘭街頭帳篷裡的婦女。一名副地方檢察官在法庭文件中寫道，安德魯斯「強姦了三名無家可歸的婦女」。其中兩名受害婦女在遭受襲擊後不久便尋求了醫療救助，強姦檢測盒採集的DNA證據與安德魯斯的DNA相匹配，進一步加深了警方對他的懷疑。而第三名受害者則直到幾天後才尋求了醫療治療，被強暴時的抓傷已經感染。

安德魯斯於4月10日被大陪審團起訴，並於4月24日被逮捕。他面臨的指控包括強姦和攻擊，目前保釋金金額不詳。

此外，有報道稱，安德魯斯在去年曾因類似的襲擊事件而受到指控，當時一名婦女報告稱安德魯斯跟隨她進入公寓並試圖強姦她，幸運的是鄰居聽到她的呼救並及時幹預 。

目前，安德魯斯的案件仍在調查和審理中，他將面臨嚴重的法律後果，法庭將繼續審理此案並做出進一步裁決。

無家可歸婦女遭受性暴力的比例遠高於有家可歸的婦女，安德魯斯被控強姦無家可歸婦女的指控更是引起了社區和警方對這一問題的關注。