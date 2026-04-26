波特蘭公校線上家長會遭黑客播放不雅畫面

（本報綜述）原本是一場關於學校未來的重要公共討論，卻在進行過程中突發混亂。波特蘭公立學區（PPS）本週一晚舉行線上論壇，討論學校合併與關閉議題時，會議遭不明人士惡意入侵，畫面一度出現納粹標誌及不雅塗鴉，聊天區亦被大量訊息刷屏，令現場氣氛瞬間轉為錯愕與混亂。

據了解，當時約有300人在線參與會議。事件發生後，學區工作人員迅速關閉聊天與螢幕共享功能，才逐步控制局面。論壇最終未中斷，仍持續進行。學區方面已確認，此為典型的「Zoom-bombing」（視訊會議惡意入侵）事件，目前已交由技術部門調查處理。

此次事件亦引發外界對學區數位安全能力的關注。據悉，在面臨約5000萬美元預算缺口的情況下，PPS近期正進行裁員，其中包括部分負責網路與系統安全的技術人員。在資源縮減的同時發生安全事件，讓部分家長對未來防範類似風險的能力表示憂慮。

值得注意的是，當晚論壇討論的核心議題本身亦備受關注。PPS目前正評估學校整併與關閉方案，原因包括學生人數較疫情前減少約12%，且已有超過20所小學在校人數低於300人。不過學區強調，學生人數並非唯一考量因素，最終決策仍將綜合校舍狀況、交通距離、社區影響及學生家庭背景等多方面條件。

根據現行規劃，學區預計於今年11月前作出相關決定，最早可能於2027年開始實施學校合併或關閉措施。未來幾天，學區仍將持續舉辦多場線上及線下論壇，收集家長與社區意見。

此次突發事件雖未影響會議進程，但已為公共討論的數位安全敲響警鐘。在越來越多政策溝通轉向線上的背景下，如何確保討論空間不受干擾，維持理性與安全的參與環境，已成為學區與社區必須正視的課題。