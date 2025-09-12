波特蘭公學區擬斥資千萬建「黑人學生卓越中心」

（本報綜述）波特蘭公立學區正推動一項重大計劃，打算斥資1600萬美元購買大樓，作為「黑人學生卓越中心」的永久據點，期望透過專屬空間與配套計劃，幫助黑人學生提升學業成就，並加強社區連結。

學區的方案是收購位於阿比納（Albina）核心地帶的OneNorth開發案大樓，地址在北Vancouver大道3506-3514號與北Fremont街25號。該物業由兩棟建於2015年的大樓組成，總面積約7.2萬平方英尺。今年5月的評估價為1520萬美元，而學區準備出的價格為1600萬美元。

根據規劃，資金來源將來自2020年通過的校區債券。該債券中已有6000萬美元專門分配給「黑人學生卓越中心」，原本就計劃打造一個包含硬體空間與教育項目的綜合平台。不過，自債券獲批以來進展不順，延宕多年。今年5月，包括38個非營利組織和社區團體在內的聯盟公開要求學區必須在12月1日前確保找到場地，否則將失去社區信任。

校方的文件解釋說，自行興建新館將花費遠高於1600萬美元，而One North大樓狀況良好，大部分空間可立即使用，是最划算的方案。此前學區雖與地產經紀人探討其他選項，但並未找到更合適的地點。

如果購置協議獲得批准，學區將有90天的時間進行盡職調查，包括結構與環境檢測、使用適配性評估等。在此期間，大樓不會出售給其他買家。最終是否完成收購，還要等調查完成後由學區董事會再次投票決定

學區表示，在未來的審查期內，還需釐清中心如何運作，包括空間用途、營運預算、維護人員計畫，以及如何與社區合作，確保中心能真正落實「黑人學生卓越」的願景。