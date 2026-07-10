波特蘭免費班車上路直達本市兩大公園

（本報綜述）波特蘭公園與休閒局今年夏天推出免費快速接駁車試點服務，幫助市民更方便前往森林公園（Forest Park）和華盛頓公園（Washington Park）。這項服務已於6月12日開始，將持續到8月22日，主要在每週五和週六運行。

這條免費接駁車由私人交通公司EcoShuttle負責營運，路線延伸到東波特蘭、北波特蘭和東北波特蘭部分社區。市府希望透過這項服務，讓住在城市另一側的居民，也能更容易到西區的大型公園散步、徒步和參加戶外活動。

東波特蘭和Montavilla附近居民可在兩個地點搭車：一是東北99街的Gateway Transit Center，二是位於826東南108街的Floyd中學入口。候車點附近會有接駁車標誌和時刻表。若社區中心開放，等車民眾也可使用附近洗手間等設施。

接駁車在公園端會抵達Lower Macleay步道起點附近的交通環島。該地點設有野餐桌、遮棚野餐區、符合無障礙標準的洗手間，以及一小段鋪設好的無障礙步道，適合不同年齡和行動能力的民眾使用。

進入公園後，還有園區內接駁車可連接多個熱門地點，包括華盛頓公園、俄勒岡動物園、皮托克宅邸（Pittock Mansion）和多條徒步線路起點。

公園局也與社區組織合作，在森林公園和華盛頓公園安排導覽健行、活動和戶外項目，讓民眾不只是到公園走走，也能更深入認識自然環境。

市府表示，雖然TriMet公共交通仍是前往這兩座公園的選擇之一，但免費快速接駁車可以減少交通費，也讓跨城出行更方便。需要注意的是，接駁車不允許寵物上車，但服務性動物可以陪同乘客搭乘。

有興趣的居民出發前應先查看接駁車網站，確認當天路線和班次時間。這項免費試點服務只到8月22日，想趁夏天到森林公園和華盛頓公園走走的市民，可以把握機會。