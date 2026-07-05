波特蘭停車費再漲價 市中心每小時3.2美元

（本報綜述）波特蘭開車族又要多花錢了。從7月1日起，波特蘭多個路邊停車區、市府停車庫、活動停車區，以及部分月票和年票停車許可費用將正式上調。

這次漲幅最明顯的是活動停車區，其次是波特蘭市中心多個繁忙停車區。市中心多數地區路邊停車費將從每小時3美元漲至3.2美元。加上0.5美元每次的處理費，每小時停車要漲到3.7美元！

波特蘭交通局表示，調漲停車費主要是為了填補該局預算缺口。不過，截至報導時，交通局尚未立即回覆這次漲價預計每年可帶來多少收入。

根據公布的調整內容，中央東區停車費將從每小時2美元漲至2.2美元。西北區停車區則從每小時2.6美元漲至2.8美元。

市中心多個停車區統一從每小時3美元漲至3.2美元，包括商業區（Business District）、鵝谷（Goose Hollow）、Naito Parkway、北珍珠區（North Pearl District）、老城/唐人街（OldTown/Chinatown）、珍珠區（Pearl District）、波特蘭州立大學周邊、南商業區（South Business）、南河濱區（South Waterfront）以及西區（West End）等。

不過，也有部分區域暫時不漲價，包括勞埃德區（Lloyd District）和Marquam Hill區。

活動停車方面，Providence Park足球場活動停車費將從7美元漲至7.4美元；Moda Center籃球場和會展中心周邊活動停車費，將從5美元漲至5.4美元。

值得注意的是，這已經是波特蘭停車費連續調整。就在一年前，波特蘭各停車區價格已上漲約20%至25%，每小時多出40至60美分。如今再次上調，對經常開車進市中心上班、辦事、看球賽、參加活動或去餐館消費的居民來說，負擔將繼續增加。

對商家而言，停車費上漲也可能帶來壓力。部分消費者可能會減少開車進城，或縮短停留時間。對需要依賴市中心客流的餐館、咖啡店、零售店和服務業來說，停車成本提高，可能影響顧客到訪意願。

市府則認為，交通局面臨預算壓力，需要通過提高停車費、公共工程相關費用等方式增加收入，以維持道路、交通設施和相關服務運作。