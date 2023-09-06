波特蘭位列美國最健康城市之一

（本報綜述）根據個人理財和消費者決策網站WalletHub的最新報告，俄勒岡州波特蘭市在美國最健康城市排名中位列第六。該研究評估了超過180個人口最多的城市，通過比較醫療保健、食品、健身和綠地等四個維度的43個指標，來評價城市的健康狀況。

報告指出，城市的健康狀況受到多種因素影響，其中包括地理位置等。一些城市通過增加獲得營養食物和娛樂設施的途徑，或者降低醫療費用、維護公園等方式來鼓勵健康的生活方式。研究人員表示，這些因素在美國醫療保健成本不斷上漲的情況下，對於保持良好健康至關重要。

在調查中，波特蘭獲得了61.09分，排名第六。該城市在健康餐廳和綠地等方面表現出色。尤其在人均健康餐廳和活躍成年人比例方面，波特蘭分別位居榜首和第七。

專家還提供了一些建議，以在預算有限的情況下擁抱更健康的生活方式。其中，食用新鮮健康食物被強調為重要措施。專家指出，健康城市的可及性以及醫療專業人員的可用性是選擇居住地的重要考慮因素。

WalletHub的報告列出了美國最健康城市排名前十名，分別是舊金山、西雅圖、檀香山、聖迭戈、鹽湖城、波特蘭、華盛頓特區、明尼阿波利斯、丹佛和爾灣。這項研究為人們提供了對城市健康狀況的深入了解，為追求健康生活方式提供了有價值的信息。