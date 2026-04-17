波特蘭人平均每月電費交多少？ 過去數年上漲約50%

（本報綜述）最新分析顯示，波特蘭居民目前每月平均電費約為158美元，與全美平均水平大致相當。儘管近年電價明顯上漲，但整體仍低於部分高成本地區。

根據氣候媒體Heatmap News及多項官方數據分析，波特蘭電費在全國屬於中間水平。例如，2025年美國本土電費最高的地區包括麻州南塔克特縣約296美元、加州舊金山縣約282美元，以及明尼蘇達州Nobles縣約273美元，均遠高於波特蘭。

不過，「電費壓力」仍是當地居民關注的焦點。數據顯示，自2020年以來，俄勒岡州電價已上漲約50%，漲幅顯著。分析指出，能源成本上升與整體通膨、基礎設施投資以及電力需求增加等因素有關。

其中，人工智慧（AI）資料中心耗電量快速上升，被視為推高電力需求的重要原因之一。隨著大型數據中心進駐，能源使用量激增，也引發民眾對電價進一步上漲的擔憂。

在政策層面，俄勒岡州立法機構近年已開始介入。2025年通過《電力保護法》，旨在防止因新建資料中心導致的成本轉嫁至一般住戶。同時，州議會今年3月亦通過為期一年的數據中心稅收優惠暫停措施，以重新評估相關產業對電力市場的影響。

此外，在伊朗戰爭影響下，全美能源價格普遍上升，包括汽油等能源成本同步攀升，進一步加重家庭開支壓力。

整體而言，雖然波特蘭電費目前仍維持在全國平均水平，但在電價持續上漲與用電需求增加的雙重壓力下，能源成本問題正逐漸成為地方政治與經濟討論的核心議題。