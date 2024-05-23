波特蘭人口連續第三年下降 

(本報綜述)根據最新的美國人口普查數據，波特蘭居民人口連續第三年減少，不過減少的速度似乎有所放緩，這表明這座曾吸引眾多新移民的城市，人口外流現象可能正在減弱。

美國人口普查局的最新估計顯示，2022年7月至2023年7月期間，波特蘭市的人口減少了近4,200人，總人口下降了約0.7%，至630,500人。自2020年4月以來，波特蘭的人口總計減少了約22,000人。

波特蘭人口下降的部分原因被歸因於該市相對較高的生活成本，特別是在住房和稅收方面，以及犯罪率居高不下。

2022年7月至2023年7月期間，波特蘭都會區的所有縣均出現人口減少的現象，唯一例外的是克拉克馬斯縣（Clackamas），該縣人口保持穩定。華盛頓縣（Washington）的人口減少了1,200人，麥魯瑪縣（Multnomah）則總共減少了約4,860人。

值得注意的是，跨過哥倫比亞河遷往克拉克縣（Clark ）的現象在人口普查數據中也有詳細記錄。2022年至2023年期間，克拉克縣人口增加了約4,400人。自2020年4月以來，克拉克縣的總人口增加了近17,850人。

俄勒岡州人口增長最快的城市包括伍德本（Woodburn）、本德（Bend）和歡樂谷（Happy Valley），這些城市的人口共增加了近2,000人。該州增長最快的城市是位於東北部的博德曼（Boardman），人口增長了約7%，增加了約310人。

自疫情以來，俄勒岡州人口增長最多的城市是埃斯塔卡達（Estacada）。從2020年4月至2023年7月，該市人口增長了19%，從大約4,400人增至現在的5,420多人。

相較之下，俄勒岡州人口比例下降最多的城市是東部的萊克星頓（Lexington）。從2022年7月至2023年7月，萊克星頓的人口減少了4.7%，即大約11人，目前該鎮總人口為226人。