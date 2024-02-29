波特蘭交通局將在部分路口試行「夜間全紅燈」規則

(本報綜述)2024年1至2月，波特蘭交通局記錄的交通意外死亡人數，與一年前相同時期相比，增加了一倍。面對這種情況，波特蘭交通局正在嘗試一種新的策略來改善安全狀況。

目前，波特蘭的某些街道上，已經使用了微波傳感器，這些傳感器主要用於檢測車輛的位置，控制紅綠燈的變化，以確保交通順暢。此外，這些感應器也可以用於安全措施，能夠根據車輛的速度和駕駛員的駕駛行為來執行某些措施，以提高路口的安全性。例如，當司機以相當高的速度駕駛車輛接近十字路口時，感應器會立即檢測到這種情況。為了防止司機繼續加速並可能造成事故，感應器將立即將交通燈改為紅色，迫使司機停下來，從而確保安全。

這項試驗技術被稱為「Rest on Red」，目的是使用紅燈來迫使高速行駛的車輛停下來，「休息一下」，以此來降低車速，提高交通安全性。據波特蘭市政府官網介紹，「Rest on Red」 試點的作用是，在夜間，在一些超速事故多發的十字路口，所有方向都將顯示紅燈，迫使駕駛員在接近該十字路口時減速並 停下來休息。有車輛停下後，傳感器才會將信號燈變綠。

這項試驗技術將主要應用在21街和33街之間的Powell街上，尤其是Cleveland高中附近，這一區域近年來曾發生過多起相關事故。

「我們不是第一個開展這項試點工作的城市。我們正在觀察其他城市如何使用這項技術，同時向他們學習，」PBOT官員說。他們正在考察的城市之一是新墨西哥州的阿爾伯克基，該技術已經在該城市使用了將近一年，當地官員表示該技術相當成功。

目前，目前尚不清楚Powell街上的十字路口何時會實施夜間全紅燈，但交通局表示最終目標是在全波特蘭的交通燈上都放置類似的感應器。