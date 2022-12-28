波特蘭交通事故居高不下 行人車禍死亡數達70年來最高點

（本報綜述）據波特蘭警方稱，自今年年初以來，至少有31名行人在波特蘭街道上被車輛撞到而死亡。這一數字與1950年 和1952年的死亡人數持平。

最近接連發生的幾起交通事故，其中有行人被撞導致死亡。星期天晚上，在肯頓附近的北哥倫比亞大道和北州際廣場，一名男子被車撞倒，警員趕到現場時已死亡。週一一名司機酒後駕駛，在馬卡姆橋撞上了一位在他的殘疾車上工作的人，致受害人“情況嚴重“。當天晚上6時多，一名男子行人在阿蓋城市公園附近的NE Sandy Boulevard被撞身負重傷，送往醫院後不治身亡。

「很明顯，儘管技術、基礎設施、教育和意識都在進步，但我們仍然沒有解決這個問題。我們的交通死亡率達到了流行病的水平。」波特蘭警察局重大事故小組的官員大衛·貝爾說。

波特蘭交通局數據顯示，2021年，波特蘭有63人死於交通事故，其中27人是行人。這是自1990年以來最高的交通死亡人數。今年到目前為止，已經已有66人死於交通事故，其中行人死亡數達到33人。

PBOT追蹤的今年交通事故死亡人數，與警方統計略有不同，不包括警方認為的自殺案例。PBOT的漢娜·謝弗說，造成這些事故的最大因素是車速過快。大多數事故發生在高速行駛途中。周日晚上發生在北哥倫比亞大道就是其中一個例子。

謝弗表示，PBOT正致力於實施安全改進的措施。「加大投資改造和改變道路，包括增加行駛車道和人行橫道，創造更多的道路空間。」

謝弗呼籲社區關注限速。「為了讓我們的街道更安全，PBOT需要波特蘭民眾的合作，站出來盡他們責任，讓我們的街道更安全。」