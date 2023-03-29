波特蘭上榜全國偷車案最多城市第四位

（本報綜述）汽車盜竊再美國是一個越來越嚴重的問題。根據全國保險欺詐局（NICB）最近公佈的數據，執法部門接獲的報告顯示，有932,329輛汽車被盜，比上一年增長6%，比2019年增長17%。

估計引致這情況有幾個因素。首先，在新冠疫情期間，民眾減少開車,不少車輛大都是閒置著的。此外，那些無鑰匙啟動和進入的新型車輛更容易被盜，賊人只需使用工具來探測汽車遙控器訊號，訊號一經接通，賊人就可進入車內按鍵啟動汽車開走，全程花時不到一分鐘。這比起過去開車門、啟動汽車要剪電線，現在攔截訊號容易許多。

目前，全國各地的車主所面對汽車被竊的風險較前的高，而在某些地區，這情況更是嚴重。

在華盛頓州的11個大都市區中，西雅圖-塔科馬-貝爾維尤（Seattle-Tacoma-Bellevue）區的汽車盜竊率最高。在2021年，該都會區共有23,366輛汽車、卡車和SUV被盜，即每10萬人就有近582.5輛汽車被盜。相比之下，同年，華州的車輛盜竊率為每10萬人461.9宗，這是全美各州中排名第五。

至於在俄勒岡州的八個大都市區中，以波特蘭-溫哥華-希爾斯伯勒（Portland-Vancouver-Hillsboro）的汽車盜竊率最高。在2021年都市區共有17,084輛汽車、卡車和SUV被盜，每10萬人約有680.2輛。同年，全州車輛盜竊率為每10萬人471.2起，全美排名第四。