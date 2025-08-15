波特蘭上半年兇殺案降51% 

（本報綜述）最新全美犯罪數據顯示，2025年上半年波特蘭兇殺案數量較去年同期減少超過一半，降幅高達51%，是全美降幅最大的城市之一，也印證了自疫情以來全美暴力犯罪持續下降的趨勢。

根據美國大城市警察局長協會統計，今年1月1日至6月30日期間，波特蘭共發生17起兇殺案，較2024年同期的35起減少了18起，跌幅全國罕見。全美同期兇殺案平均下降19%，其中丹佛、火奴魯魯、奧蘭多與坦帕等城市的降幅也達到或超過50%。報告還顯示，波特蘭的強姦、搶劫和加重傷害案件雖然降幅較小，但同樣呈下降趨勢。

回顧近年背景，美國在疫情期間槍枝暴力顯著上升，波特蘭自2020年7月起槍擊案激增。當時市警察局在一個月前解散了「槍枝暴力減少小組」，該單位曾因過度巡查非裔社區而遭批評。該小組於2022年重組，並更強調社區互動。

波特蘭市長凱斯·威爾遜向媒體表示，兇殺案驟減是警方加強執法、以及「波特蘭停火」、暴力預防辦公室和多個社區團體合作努力的成果。他說：「每一個為彼此守望的家庭、社區領袖、街坊團體、信仰機構和個人，都是這項進展的重要推手。」

市警察局長鮑勃·戴伊則形容，數據下降是「我們集體努力產生實際影響的有力跡象」。

美國大城市警察局長協會統計的季度報告往往與隔年聯邦調查局的年度犯罪數據趨勢一致。威爾遜強調，波特蘭必須持續鞏固這股勢頭，因為「仍有太多居民，包括流浪者，面臨槍枝暴力威脅」。