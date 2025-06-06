波特蘭三重殺人犯非法持槍被捕仍然被判無罪

（本報綜述）一名在波特蘭隨機開槍殺害三人、重傷三人的男子，儘管被發現在持槍期間早已是重犯、還患有精神病，但聯邦法院竟以「精神錯亂無罪」為由，宣判他在非法持槍罪中不需負刑責，引發社會對現行法律制度嚴重崩壞的質疑。

52歲的約瑟夫‧班克斯（Joseph K. Banks）患有精神分裂症，2022年在東北波特蘭的精神病患團體之家居住期間，連續犯下三起隨機槍殺案。三名無辜男子在毫無預警下喪命，另有三人受傷。

班克斯被捕當天，警方在他車上發現一把.25口徑手槍，之後又在他房內找到另一把9毫米手槍，經鑑識證實就是他犯案所用。然而，聯邦法官艾咪‧巴吉奧（Amy Baggio）本週卻認定班克斯當時「無法辨識是非」，因此宣布他在聯邦控槍罪中「精神錯亂無罪」。

更令人震驚的是，班克斯早在案發前就屢次被團體之家職員通報未服藥，還多次被警告「可能逃脫並可能變得暴力」。相關單位卻未加處置，任由一名高風險病患自由活動，最終釀成血案！

雖然州法院在今年4月已判他在15項重罪中「除精神錯亂外有罪」，並將他終身交由精神安全審查委員會監管，但未來若該機構認定他病情改善，仍有可能被釋放！

如今聯邦法院再次輕輕放過，不禁讓人質疑：殺人不償命，法律何在？這樣的制度是否還能保障守法民眾的安全？當一名曾多次犯下暴力罪行、未遵守服藥規定的重症病患，竟能一再以精神病之名逃避責任，這不只是制度失能，更是對受害者及家屬的極大傷害。