波特蘭「青蛙抗議者」成抵抗ICE象徵爆紅全美

（本報綜述）在波特蘭南濱區移民與海關執法局（ICE）大樓外，夜晚的抗議現場常常出現一隻巨大的綠色充氣青蛙。根據KGW8報道，其的真實身份，是反ICE示威者塞斯‧陶德（Seth Todd），綽號「蟾蜍」（Toad），如今被稱為「波特蘭青蛙抗議者」。

這位年輕抗議者自今夏六月起，幾乎每晚都出現在ICE大樓外。他說，自己是在得知ICE對待被拘留者的方式後，決定走上街頭。「後來執法人員開始使用催淚瓦斯，抗議氣氛變得緊張，我就穿上青蛙裝，讓大家打起精神，笑一笑。」陶德說。

起初，他只是單純「喜歡青蛙」，沒有任何政治寓意。隨著時間推進，這套滑稽的充氣服卻在抗議群體中成為「和平抵抗」的象徵。社群媒體上瘋傳他在防暴警察前泰然自若的影片，其中一次他背對警方時被胡椒噴霧直擊，更讓他意外成名。「我被噴到了通風口，全身都在刺痛，」他苦笑說。

影片曝光後，「波特蘭青蛙」的形象迅速走紅。市中心牆上貼滿了以青蛙為主題的抗議海報，印有「拒絕服從」（Don’t obey）、「團結抵抗」（Resist）、「青蛙同心」（Frogs together strong）等字句的T恤與貼紙熱銷，連玩具店都賣光了青蛙玩偶。剛剛過去的十月，大型「無王者」（No Kings）遊行中，有一群著青蛙裝的抗議者組成的「青蛙旅」更是成為焦點，許多參與者頭戴青蛙帽，高喊口號。

陶德的形象甚至跨出波特蘭，傳到芝加哥等城市的ICE抗議現場，越來越多人以充氣青蛙裝示威。「我從沒想過會這樣紅，剛開始真的有點慌，」他說。

儘管總統川普曾譏諷波特蘭的抗議者是「瘋子」、「放火分子」，陶德卻表示，這正讓他更堅定要穿著青蛙裝現身。「他們說我們暴力、好鬧事，我就用青蛙裝去反駁那種說法。人們如果能從中看到和平與幽默，那很好；我只是喜歡青蛙，也覺得在國土安全部特工面前穿青蛙裝挺有趣。」

如今，這套充滿催淚瓦斯氣味、被暱稱為「抗議吉祥物」的青蛙裝，已成為波特蘭街頭抵抗與創意文化的象徵。而陶德也表示，自己不會停下腳步——「直到我們達成目標，讓ICE離開波特蘭。」