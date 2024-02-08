波特蘭「條條道路通毒品」？

(本報綜述)俄勒岡、麥魯瑪縣以及波特蘭市三級「芬太尼緊急狀態」宣佈後，玫瑰之城的芬太尼危機有沒有緩解呢？事實上，波特蘭的毒癮危機不僅體現在市中心燒焦的箔紙和昏迷的吸毒者身上，也體現在城市的塗鴉上。市區一條人行道旁的墻壁上，塗鴉著一支冰毒管。牆上還潦草地寫著「Hondos」（可能是指宏都拉斯販毒集團）的字樣尤為突出。

波特蘭警官戴維貝爾表示：「我們作為一個整體，一直在尋求打擊芬太尼貿易，我們在社區和市中心收到了很多有關毒品犯罪的投訴。」他感歎到，在這裡「跳跳道路 都通往芬太尼。」

警方表示，絕大多數社區和市中心的犯罪和投訴都與芬太尼有關，這問題已經嚴重到讓市中心警力不堪負荷。波特蘭警察局中心分局的人手下降了50%，而數十個呼叫等待著回應。好在，俄勒岡州警察局的巡警也在市中心出現，試圖緩解當地警力不足的情況。

州長蒂娜•科特克去年秋季指示俄勒岡州警察局向波特蘭派遣巡警，協助當地執法部門追蹤並打擊芬太尼販子。這項措施的效果已經初步顯現，自去年十月以來，警方已經逮捕了數十名犯罪嫌疑人，繳獲了大量武器，並從街頭沒收了數千粒芬太尼藥丸。

然而，儘管警方在打擊販毒方面取得了一定成果，但公開吸毒行為卻難以遏止。三年前，俄勒岡州將持有少量毒品的持有行為合法化，使得警方對於吸毒者只能開一張100美元的罰單，而大多數人選擇不支付罰款或撥打提供的熱線。

市政府領導人一直在努力應對這場危機。市長惠勒表示，他對在市街上公開銷售、分發或使用毒品持有零容忍政策，並表示希望將需要幫助的人與相關服務聯繫起來。市政府最近試行了一個結合警察和社工的項目，以改善對患有成癮問題的人的外展工作，並取得了一定的進展。

總的來說，波特蘭市正積極採取措施來應對芬太尼危機，儘管面臨著各種挑戰，但政府和警方正致力於保護市民的安全，並努力幫助那些受到成癮問題困擾的人