雲南風味進駐東波特蘭　「十秒到過橋米線」PLAZA 205新張迎賓

父親節期間 攜父親同行用餐 即贈您人氣點心

（本報綜述）來自中國雲南的經典美食「過橋米線」，如今在波特蘭也能品嚐到啦！位於波特蘭東南華盛頓街的Plaza 205商場內，「十秒過橋米線」（Ten Seconds Rice Noodle）近日盛大開幕，為本地食客帶來一場熱騰騰、香氣撲鼻的米線盛宴。店名「十秒」源自其獨特吃法——新鮮食材在滾燙高湯中燙十秒，即可享用。這種既保留食材口感，又確保熱度與衛生的方式，不僅保證了風味，更讓顧客參與到餐點的完成過程中，成為一場美食與互動的雙重體驗。

四大湯底 多樣風味

餐廳主打四種風味湯底：原味骨湯，溫潤香濃，經典不敗。番茄湯底，酸甜開胃，深受家庭與小朋友喜愛。酸辣湯底，辛香刺激，層次豐富。麻辣湯底，川味濃郁，辣中帶香，最受重口味食客追捧。

每款湯底均搭配多種主菜選擇，如肥牛片、魚片、雞腿肉、肥腸、豬軟骨等，最高人氣的「麻辣牛肚米線」與「金湯酸辣肥牛米線」更是深受好評。而新推出的「至尊花椒雞米線」，則以雞肉、魚肚、金湯融合，食材奢華、香氣逼人，是高端米線的代表作。

拌粉新寵 滋味上癮

若想嚐點不同，「十秒到」的乾拌米線絕不可錯過。無湯版本以特製麻辣醬汁拌入米線，加入牛肚、牛筋、牛腱、泡菜等配料，口感麻辣鮮香、回味無窮，已然成為風靡華人食尚圈的新寵，特別推薦給愛吃重口味的食客。

開胃小吃 飲品手作

店內涼菜與小吃選擇同樣豐富，從爽脆拍黃瓜、涼拌豬耳、牛肚拼盤，到酥脆現炸的台式鹽酥雞、炸饅頭、炸鮮奶等，應有盡有。此外，飲品部分提供多款現做茶飲，如檸檬紅茶、椰果奶茶、芒果啵啵茶、冬瓜檸檬等，既解膩又消暑，是搭配米線的絕佳選擇。

開幕活動 暖心獻禮

為歡慶開業及即將到來的父親節，餐廳特別推出雙重優惠：Happy Hour（每日3–6點）消費滿$38贈送炸鮮奶；父親節週末，陪父親到店用餐可選擇免費炸鮮奶或炸饅頭。

營業資訊：

📍地址：10546 SE Washington St, Portland, OR 97216（Plaza 205內）

🕥營業時間：週一至週日上午10:30至晚上9:00

📞電話：(503) 265-8358