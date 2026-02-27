波特兰中国联谊会青少年舞狮队新春四场连演

（社團來稿）2026 年农历新年期间，波特兰中国联谊会青少年舞狮队连续走入学校、市集与社区，于 2 月 11 日、2 月 15 日、2 月 17 日及 2 月 21 日开展四场新春表演，以铿锵鼓点与活力十足的舞狮动作，为大波特兰地区带来浓厚的新春氛围。短短数周内，孩子们以专业表现与满满热情，将节日的喜庆与祝福传递给成千上万的居民。

在充满挑战的现实环境中，这些青少年以热情与汗水呈现的传统艺术，让社区重新感受到节庆的温度与彼此相连的力量。短短几分钟的舞动，为人们带来片刻的安心与希望，也提醒大家：无论环境如何变化，文化与笑声依然能够凝聚人心，点亮前行的信心。

2 月 15 日｜Beaverton Chinatown 餐厅新春演出

2 月 15 日上午 11 时 30 分，青少年舞狮队在 Beaverton 的 Chinatown 餐厅隆重登场，为当地社区献上一场热闹非凡、充满节庆气息的新春舞狮表演。现场人潮涌动，居民与家庭踊跃观看，共同沉浸在农历新年的喜庆氛围中。

演出队伍由 18 名年龄介于 8 至 16 岁的青少年组成。经过数月刻苦训练，他们不仅掌握了扎实的舞狮基本功，也在团队合作、体能与自信心上显著成长。

锣鼓声一起，四头大狮与五头小狮齐齐亮相，腾跃、转身、点青等动作干净利落、节奏鲜明，引来观众阵阵喝彩。特别是在象征“生财”的吃生菜环节中，大狮咬起象征好运的青菜，再将“福气”抛向观众，全场立即沸腾，掌声与欢呼声此起彼伏，将演出推向最高潮。

2 月 21 日｜Rockwood Market Hall 压轴登场

2 月 21 日上午 11 点 30 分，舞狮队在 Rockwood Market Hall 带来新春巡演的压轴场。锣鼓声在市集中回荡，许多顾客与家庭纷纷驻足观赏，节庆氛围随之点亮。

当日共有三头大狮与三头小狮参与演出。“醒狮”“双狮对舞”等节目轮番上场，大狮威武刚健，小狮灵动可爱，动作衔接自然、节奏紧凑，让观众目不转睛。

演出中加入了热闹的观众互动环节：小狮穿梭人群，与孩子“拜年”、向观众点头致意，引来欢笑与掌声不断。整场表 演喜气洋洋，为新春巡演画下完美句点。

校园文化交流：2 月 11 日与 2 月 17 日

除了社区巡演，舞狮队也将传统文化带入校园。

2 月 11 日｜希望中文学校

舞狮队在校园春节庆祝活动中演出，学生与家长反响热烈，节日气氛喜庆洋溢。

2 月 17 日｜Jacob Wismer Elementary School

通过表演与讲解，让不同文化背景的学生近距离认识中华舞狮，深受孩子们喜爱。

联谊会与家长、教练的坚定支持

值得一提的是，自 2023 年成立以来，波特兰中国联谊会一直为青少年舞狮队提供持续支持。从队伍组建、训练场地到社区演出机会，均投入重要资源，使团队得以稳步成长。

特别感谢家长 Rachel 与 Taylor 的长期协助，她们在后勤、协调与活动安排方面付出了大量时间，为队员们营造出良好的训练与演出环境。

同时，也感谢两位小教练 Winnie Ma 与 Preston Farr 的细心指导。他们在训练中的耐心与专业，为舞狮队的持续进步提供了关键帮助。

文化的延续 社区的骄傲

四场新春连演中，孩子们用汗水、坚持与笑容书写文化传承的新篇章。对在美成长的华裔青少年来说，舞狮不仅是一门传统技艺，更是文化认同、自信与团队凝聚力的象征。

波特兰中国联谊会表示，未来将继续推动青少年文化团队走进校园与社区，通过表演、互动与教育结合的方式，让更多居民近距离接触中华传统艺术，促进文化交流与社区融合。

锣鼓声声、瑞狮献祥，舞狮队在四场演出中将新春的喜庆与祝福带到大波特兰地区的每一个角落，为 2026 年春节庆典写下温暖而亮丽的一页。