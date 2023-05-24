沙門氏菌在6州爆發  Papa Murphy’s 有關 俄勒岡州已出現4宗

（本報綜述）美國疾病控制與預防中心（CDC）發出警告，包括俄勒岡州在內的六個州所爆發的沙門氏菌感染，全都是與Papa Murphy’s的生曲奇麵團有關。

CDC在周二表示，從2月底到5月初，在上述六個州中，至少有18人感染了沙門氏菌，有2人需入院治療。其中感染者包括來自俄勒岡州有4人，華盛頓州有6人。他們都表示在生病前吃了Papa Murphy’s的生曲奇麵團。

俄勒岡州衛生局經調查後表示，4人均感染同樣的沙門氏菌，感染者年齡由20到57歲，全部在4月1日至21日期間發生的。未有人需要入院治療。

總部位於華盛頓州溫哥華的外賣披薩公司Papa Murphy’s 在週一宣佈停止出售即拿即烤（take-and-bake）的巧克力曲奇麵團（Chocolate Chip Cookie Dough）和含有該麵團的S’mores Bars。並呼籲家有上述的任何產品，應該立即扔掉。

CDC亦呼籲家裡有麵團的人，即使吃了也沒有生病，都應該把它扔掉。同時使用熱肥皂水或用洗碗機可能接觸過麵團的物品和表面。要遵循食譜或包裝標籤上的餅乾麵團烘焙說明，不要生吃麵團。

根據CDC的說法，感染了沙門氏菌的常見症狀有腹瀉、發燒和胃痙攣。在攝入這種細菌6小時到6天之間會出現症狀。大多數人在不接受治療的情況下能夠在4到7天內康復。對於幼兒、65歲及以上的長者和免疫系統較弱的人來說，症狀可能更為嚴重，有些人可能需要接受治療或住院治療。