沃爾瑪數千商品降價 牛肉可樂家用品都降價

（本報綜述）美國最大零售商沃爾瑪（Walmart)宣布，正在調降數千種商品價格，包括牛肉、可樂、洗衣精、烤肉架、防曬用品和割草機等食品與家庭用品。Walmart表示，這次降價主要是為了降低夏季常用商品的開支，讓顧客在生活成本仍高的情況下節省一些花費。

這些降價商品可在沃爾瑪門店、Sam’s Club門店、沃爾瑪網站，以及Walmart和Sam’s Club手機應用程式上購買。Walmart發言人表示，部分降價其實上週已經開始。

這次降價範圍相當廣。沃爾瑪列出的例子包括：1磅73%脂肪含量新鮮絞牛肉從6.74美元降到5.94美元；新鮮玉米從每根68美分降到25美分；2.25磅袋裝紅櫻桃從11.18美元降到5.63美元；冰淇淋從2.97美元降到2.50美元；Lay’s原味薯片從2.97美元降到2.50美元。飲料降價也很明顯。24罐裝可樂從14.97美元降到9.97美元；一次性紙盤200入則從9.97美元降到8.97美元。

總統川普在社群平台發文稱，沃爾瑪是在他的政府要求下調降價格，以慶祝美國建國250周年。不過，沃爾瑪沒有回應川普的說法，公司發布的降價公告中也沒有提到總統。

近年美國民眾對物價壓力仍有明顯感受。調查顯示，約一半美國人表示，支付食品、汽油等日常用品仍感吃力。雖然部分商品短期降價，但整體生活成本是否真正下降，仍要看能源、食品、房租和醫療等大項支出後續走勢。

沃爾瑪今年2月曾表示，由於進口關稅推高成本，部分一般商品如電子產品和家電價格曾上漲。因此，這次食品和夏季用品降價，也被外界視為Walmart在通膨和消費壓力下，重新強化「低價形象」的一步。